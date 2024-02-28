Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri Berlin'de başladı

Azerbaycan'ın beş ay önce Karabağ bölgesini etnik Ermeni gruplardan almasının ardından Bakü ve Erivan temsilcileri bugün barış görüşmelerine başladı.

Görüşmelere Almanya ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

İki bakanı, Alman mevkidaşları Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığı'nın konukevi olarak kullandığı Villa Borsig girişinde karşıladı.

Baerbock, geçen kasım ayında iki ülkeyi ziyaret etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu ay Münih Güvenlik Konferansı'nın yan etkinliklerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.



Aralık ayında, Güney Kafkasya komşuları, bir barış anlaşması yapmak istediklerini belirten ortak bir açıklama yayınladı.