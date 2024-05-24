Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki dört köyün kontrolünü devraldı

Ermenistan'la yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan, sınırdaki dört köyün kontrolünü devraldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan köylerin devri konusunda protestoların hedefi olmuştu.

Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki dört köyün kontrolünü devraldı
Rus güçleri, geçen ay Dağlık Karabağ'dan çekildi.

, Erivan hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında sınırındaki Gazakh bölgesinde dört köyün kontrolünü devraldı.

Haberi, devlet ajansı TASS bildirdi.

Ermenistan da yaptığı açıklamada, dört köyü Azerbaycan'a iade ettiğini duyurdu.

Nisan ayında Ermenistan, iskan edilmeyen köyleri Azerbaycan'a iade edeceğini açıklamıştı.

Her iki taraf da bunun Erivan ve Bakü arasında bir barış anlaşmasına doğru giden yolda bir kilometre taşı olduğunu belirtmişti

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu kararı üllkede protestolara neden olmuştu. 

Sınır köylerini Azerbaycan'a bırakma kararı nedeniyle Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericilerin 150'den fazlası gözaltına alınmıştı.

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