Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan’ın eylül ayında Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ’da arama çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın terk ettiği savaş mevzilerinde füze sistemi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hocalı ilinde bulunan askeri tesisten kullanılabilir 2K11 Krug karadan havaya füze sistemi ile 132 füze hedefleme istasyonuna, 2P24 fırlatıcılara ve 38 güdümlü füzesine Azerbaycan ordusu tarafından el konuldu." ifadeleri yer aldı.