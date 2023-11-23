Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarını belirleyecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.



Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu vurgulanarak "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz." ifadeleri yer almıştı.