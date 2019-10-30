Bağdadi'nin başına konan milyon dolarlık ödülü Arap muhbir alacak

ABD'nin Bağdadi'yi bir muhbir yardımıyla öldürdüğü ve başına konan ödülün sahibi olabileceği ileri sürüldü. "Sünni Arap" olduğu iddia edilen muhbir operasyonun yapıldığı evin inşaatında da yer aldı. <p>DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesiyle sonuçlanan ABD operasyonu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.</p><p>Amerikan Wastington Post Gazetesi, DAEŞ lideri Bağdadi’nin yerinin “Sunni bir Arap “ tarafından ihbar edildiğini, ihbarcının ailesini öldürdükleri için örgütten nefret ettiğini yazdı.</p><p>Habere göre, operasyonun yapıldığı ve Bağdadi'nin kaldığı evin inşaatında da çalışan ihbarcı 25 milyon dolarlık ödülün tamamını veya bir bölümünü alabilicek.<br> <br>Washington Post'ta bugün yer alan haberde, ABD özel tim elemanları, “Bağdadi’ye yardımcı olan hatta Suriye’deki evin inşaat çalışmalarına nezaret eden, örgüt içinden, son deredece iyi yerleştirilmiş bir muhbir” sayesinde operasyonu yaptı.<br></p>Gazeteye bilgi veren yetkililere göre, muhbir, Bağdadi’nin saklandığı ev hakkında çok ayrıntılı bilgi sahibiydi, evdeki sığınakların yerlerini dahi biliyordu.<br><br>Habere göre, muhbir operasyon yapıldığında bölgedeydi ve iki gün sonra ailesiyle birlikte oradan ayrıldı. Muhbirin, Bağdadi’nin kellesi için duyurulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını veya bir kısmını da alacağı ifade ediliyor. <br><br><strong>"BAĞDADİ İÇ ÇAMAŞIRINDAN TESPİT EDİLDİ"</strong><br><br>ABD'nin operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kimlik tespitine dair de iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre takibe alınan kişinin Bağdadi olduğu iç çamaşırı üzerinde yapılan DNA testiyle kanıtlandığı belirtilmişti.