Bağdadi'nin başına konan milyon dolarlık ödülü Arap muhbir alacak

ABD'nin Bağdadi'yi bir muhbir yardımıyla öldürdüğü ve başına konan ödülün sahibi olabileceği ileri sürüldü. "Sünni Arap" olduğu iddia edilen muhbir operasyonun yapıldığı evin inşaatında da yer aldı.

bağdadi abd operasyon301019.jpg
bağdadi abd operasyon301019.jpg

ntv.com.tr 30.10.2019 - 13:11 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 13:25

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