Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek

NATO bünyesindeki Dışişleri Bakanları, 9-11 Temmuz' tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlık niteliğinde gayriresmi toplantılarını Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak.



İki gün sürecek olan görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek.



İki bakan, en son 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.



GÜNDEM UKRAYNA VE GAZZE

Dışişleri bakanları, caydırıcılık ve savunma gündemleri ile birlikte "Ukrayna'ya destek" konusunu detaylı biçimdetartışacak.



Ukrayna'ya hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılması ve desteğin sürdürülebilirliği için yollar aranacak.

Hava savunması konusunun, Ukrayna için olduğu kadar, Yunanistan ve Polonya'nın sunduğu "Avrupa'da ortak hava sahası" teklifi bağlamında da ele alınması bekleniyor.

UKRAYNA'YA NATO TEMSİLCİSİ FİKRİ



Toplantının gündemiyle ilgili basına bilgiler veren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith'e göre, Ukrayna'ya sivil bir NATO temsilcisi atanma fikri değerlendiriliyor.



Bu çerçevede NATO, "Birlikte çalışabilirlik" adı verilen yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı hakkında bilgi almak, sahadaki gelişmeleri yakından takip etmek için "Harp Merkezi" kurulması fikri de gündemde.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ



Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda Washington Zirvesi'nde, önceki süreçten farklı dil kullanma hazırlığı da yapılıyor.



Bakanlar, Prag'da Ukrayna'nın NATO'ya giden sürecinde köprü görevi görecek bu yeni söylem üzerinde de çalışacak. Ancak söz konusu ülkeye üyelik davetinin bu yaz yapılması planlanmıyor.



NATO GENEL SEKRETERİ SEÇİMİ



Bir diğer önemli gündem maddesi de mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle, yerine kimin geleceği konusu olacak.



Halihazırda Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olmak üzere iki aday bulunuyor.

KARAR WASHINGTON ZİRVESİ'NDE DUYURULACAK



Iohannis ve Rutte arasında süren yarışta, Hollandalı aday müttefiklerin çoğu tarafından destekleniyor. Yine de bu konuda henüz bir görüş birliğine varılamadığı için müttefiklerin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor.



Yeni genel sekreter hakkındaki kararın Washington Zirvesi'ne kadar verilmesi ve zirvede duyurulması planlanıyor.