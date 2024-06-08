Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı açılışında konuştu.

Dışileri Bakanları Gazze gündemiyle İstanbul'da bir araya geldi

Bakan Fidan açılış konuşmasında, "D-8 ülkeleri olarak Filistin'in yanında ve arkasındayız. Bugünkü toplantımız bu taahhütlerin tekrarlanması için bir fırsat. Her noktada işbirliğimizin beyanı ile Filistin halkının haklarını güvence altına almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRENLER HESAP VERECEK"

Bakan Fidan Gazze'de süren İsrail saldırılarını işaret ederek, "Hiçbir şüphemiz yok ki Gazze'deki bu katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecekler. Filistinin barışçıl geleceğinin yanında duranlar kazanacaklar" diye konuştu.

İki devletli çözüm ve Filistin Devleti'nin tanınması konularına değinen Fidan, "Başlangıçtan itibaren iki devletli ve bağımsız toprak bütünlüğü olan Doğu Kudüs başkenti olan bir devletini desteklemeye devam ettik. Bugüne kadar 148 ülke Filistin devletini tanıdı. İspanya, İrlanda, Norveç ve en yakın geçmişteSlovenya'nın katılmasıyla yüzlerce ülke bu tarihi adaletsizliğe karşı durdu. Geri kalan ülkeler de eminim ki bunu takip edecekler" ifadelerini kullandı.

"BMGK BİR ÜLKENİN ESİRİ OLMAKTAN ÇIKMALI"

Bakanb Fidan Filistin'in BM üyeliği konusunda ise, "Bir noktada Filistin Birleşmiş Milletler'e tam üye olacak. Biz bu noktada Filistin Devleti'ni tanbımaları için diğer ülkelere çağrıda bulunuyoruz. BM güvenlik konseyi bu çağrıya kulak vermeli bir ülkenin esiri olmaktan çıkmalı" diye konuştu.

ACİL ATEŞKES VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YARDIM

Konuşmasının devamında Fidan, acil ateşkes ve sürdürülebilir insani yardımın önemini vurgulayarak, "Filistin her türlü siyasi, ekonomik ve yasal desteği devlet olarak hak ediyor. Bu çerçevede bizim çalışmalarımız sürdürülebilir kesintisiz insani yardımın Gazze'ye verilmesi ve acil ve kalıcı ateşkes için olacaktır. İsrail her zaman bu ateşkes çabalarını manipüle eden ve reddeden taraf oldu. Hamas kalıcı barışı yapıcı bir şekilde destekiyor" ifadelerine yer verdi.

"FİLİSTİN DEVLETİ TEK SEÇENEK"

Barış çabalarında Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini belirten Fidan şöyle konuştu: "Bu tabii ki bir savaş ya da barış çağrısı değil, adil ve kalıcı bir çözüm sadece ve sadece daimi ateşkes ile olacaktır. Bu da diplomasi ve uzlaşı ile olur. Bu çerçevede bağımsız ve egemen filisitn devletinin kurulması dışında seçenek yoktur"

"FİLİSTİN'İN BİRLİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Bakan Fidan açılış konuşmasında sözlerini, "Bunun için aslında daha önce denenmiş yöntemlerin dışına çıkmalı ve farklı yaklaşımları desteklemeliyiz. Türkiye olarak her zaman bu çabaların yanında olacağız. Geçerli ve uygulanabilir seçenekleri değerlendireceğiz, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız, bu yeniden inşa sürecinde de onların yanında bulunacağız. Filistin'in birliğini destekleyeceğiz" ifadeleriyle noktaladı.