Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısınn ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. İki bakan, görüşmede bölgedeki son durumu ele aldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , bugün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran- gerilimi ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada bölgedeki gerilim hakkında, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık açıklamasında, bölgede yaşanan hadiselerin yakından takip edildiği bildirilmişti.

Açıklamanın devamında ise, "Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" denilmişti.

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