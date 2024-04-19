Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran-İsrail gerilimi ele alındı.



Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada bölgedeki gerilim hakkında, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Bakanlık açıklamasında, bölgede yaşanan hadiselerin yakından takip edildiği bildirilmişti.



Açıklamanın devamında ise, "Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" denilmişti.

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