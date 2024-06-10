Bakan Fidan, Moskova’da Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Moskova’da Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı , ’nın Nijniy Novgorod ketinde yapılacak BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Rusya’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

Avrupa seçimlerinin gölgesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında iki gün sürecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı Nijniy Novgorod'da bugün başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Taraflar önümüzdeki toplantılar sırasında uluslararası ilişkilerin güncel konularını, uluslararası gündemi, gelişmekte olan ülkelerin rolünün güçlendirilmesine vurgu yaparak küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini, çatışmaların çözümünü ve önde gelen çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele almayı planlıyor” açıklamasını yaptı.

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