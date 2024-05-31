Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Prag’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ’ın katıldığı toplantıda, temmuz ayında Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, NATO’nun caydırıcılığı ve savunma planları, Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky toplantının açılışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını, Soğuk Savaş'ın sonlandırıldığı Czernin Sarayı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"RUSYA, HEPİMİZ İÇİN TEHDİT"



Lipavsky, ülkesinde en son NATO toplantısının 22 yıl önce yapıldığını, bu süreçte üye ülke sayısının arttığını belirterek, "NATO'nun kapılarını özellike Ukrayna olmak üzere yeni üyelere açmasının" önemine işaret etti.



Rusya'nın siber saldırılarına karşı güçlü ve kararlı yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Lipavsky, "Çünkü Rusya sadece Ukrayna'yı değil hepimizi tehdit ediyor" dedi.



Ukrayna'ya yardımların iyi şekilde tanımlanması gerektiğini vurgulayan Lipavsky, Ukrayna'ya tank ve top mermisi tedarik edilmesi için başlattıkları inisiyatife destek veren ülkelere teşekkürlerini iletti.



Toplantı basına kapalı devam etti.