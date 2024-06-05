Bakan Fidan'dan Çin'e Uygur Türkleri mesajı: "Algının değişmesi herkesin lehine"

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan, Çin ziyaretinde Uygur Türkleri'ni gündeme getirdiğini bildirdi.

Fidan, Çin devlet kanalı CCTV'de ülkedeki temaslarını değerlendirdi.

Dışişleri bakanı,ziyarette muhataplarına, "Uygur Türklerinin yaşam ve kültürel hakları konusunda dünyada ve İslam dünyasında oluşan algının değiştirilmesinin herkesin lehine olduğu" mesajını verdiğini söyledi.



Ziyaretindeki önceliğinin iki ülke arasında ticari işbirlikler başta olmak üzere, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha ileri taşınması olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu: "Ticari ilişkiler konusunda biliyorsunuz Çin, Türkiye’nin ikinci en büyük ticari ortağı. Şu anda 50 milyar dolara doğru giden ticaret hacmi var iki ülke arasında. Bu, biraz Çin’in lehine işliyor." diyen Fidan, ziyaret kapsamında bunun nasıl daha dengeli hale getirilebileceğine odaklanıldığını belirtti.



Fidan, teklif edilen birkaç konu ve alan olduğunu dile getirerek Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasına dikkat çekti.



Turizm, enerji, nükleer enerji ve kıymetli madenlerin değerlendirilmesi hususunda ilgili teknolojilere ilişkin ciddi ortaklık potansiyelinin olduğuna da işaret etti ve "Özellikle bağlantısallık konuları, connectivity meselesi de fevkalade önemli" dedi.



Çin'in uzun yıllardır uyguladığı "Tek Kuşak Tek Yol Projesi"ne paralel olarak Türkiye’nin de Orta Koridor Projesi olduğunu hatırlatan Fidan, söz konusu projelerin bir araya getirilmesi ve bağlantılı ilerletilebilmesi konularına da değindi.