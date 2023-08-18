Bangladeş, Bengal kaplanlarının doğaya salınması planını durdurdu

The Third Pole'un haberine göre, kaplan popülasyonunu yeniden artırmak amacıyla ülkenin güneydoğu ormanlarına salınması planı için yürütülen fizibilite çalışması, koşulların henüz uygun olmadığını ortaya koydu.



Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığından orman başkorucusu Md Amir Hosain Chowdhury, kaplanları ülkenin güneydoğusundaki engebeli ve dağlık "Chittagong Hill Tracts" bölgesindeki ormanlara salmadan önce yaşam alanı ve avlanma olanaklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Chowdhury, kaplanların doğal ortamlarının halihazırda elverişli olmadığını ve yeterli av bulunmadığını tespit ettiklerini dile getirerek, bölgedeki yerleşim yerlerinin büyük sorun teşkil ettiğini anlattı.



Söz konusu gerekçelerle planı hayata geçirme noktasında geri adım attıklarını belirten Chowdhury, nesli tükenme tehdidi altında olan kaplanları kurtarmak amacıyla ortaya konan plan çerçevesinde "yaygın avlanma ve ormanların tükenmesinin" kaplan varlığını ve yayılım sahasını azalttığının belirlendiğini aktardı.



Eylem planı, Bangladeş'teki kaplan varlığını koruma altına almak ve sayılarını artırmak amacıyla 2018'de Orman Dairesi tarafından hazırlanmıştı.

