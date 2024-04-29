İsrail ordusu, Gazze’de 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 608'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze’de 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu

ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, ikisi de çavuş olan Topçu Taburu'ndan İdo Aviv (28) ile Karmeli Tümeni'nden Kalkeidan Mehari Zal'ın (37) merkezindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Askerlerin bugün öldüklerine dikkat çekilen açıklamada, ölümlerine sebep olan çatışmalara dair bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608'e yükseldi.

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