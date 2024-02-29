Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 40 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.