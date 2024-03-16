Batı Şeria'da 20 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.



Mahkumlar ve Eski Mahkumlar İşleri Kurumu ve Filistin Mahkumlar Derneği tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 605'e ulaştı.



Gözaltıların çoğu Cenin, Nablus, Tubas, Tulkarm, El Halil, Beytüllahim ve Kudüs'te gerçekleşti.



Açıklamada, gözaltı sırasında İsrail askerlerinin Filistinlileri dövdüğü ve taciz ettiği, evlerine ve mülklerine zarar verdiği belirtildi.



Bildirilene göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısı 9 bini geçerken, bunların 3 bin 484'ü yargılanmadan veya suçlanmadan idari gözetim altında tutuluyor. Bu kişilerin 200'ü çocuk ve 70'i kadın.



Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana en az 434 Filistinli İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü, 4 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.

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