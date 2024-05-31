Batı silahlarının Rus topraklarını vurma tartışması büyüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya tedarik edilen Batılı silahlarla ilgili yorumlarını değerlendirdi.



Stoltenberg önceki gün, Avrupa Birliği Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerine gelen tepkilere yanıt verdi.



Ukrayna'da devam eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir" dedi.



Stoltenberg'e yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Stoltenberg'in açıklamalarının "Bu silahların başından beri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanıldığını gösterdiğini" söyledi.

AMERİKAN SİLAHLARI AÇIKLAMASINA KREMLİN'DEN YANIT

Öte yandan Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma girişimlerinden haberdar olduğunu bildirdi.



ABD'li yetkililer dün, Reuters'a yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı Amerikan tedarikli silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları gizlice kaldırdığını, ancak bunu sadece ateş altındaki Harkov bölgesini savunmak için yaptığını söyledi.

ABD'li bir yetkili, “Başkan kısa süre önce ekibine Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanabilmesini sağlama talimatı verdi” ifadelerini kullandı.