Batı silahlarının Rus topraklarını vurma tartışması büyüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya tedarik edilen Batılı silahlarla ilgili yorumlarını değerlendirdi.
Stoltenberg önceki gün, Avrupa Birliği Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerine gelen tepkilere yanıt verdi.
Ukrayna'da devam eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir" dedi.
Stoltenberg'e yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Stoltenberg'in açıklamalarının "Bu silahların başından beri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanıldığını gösterdiğini" söyledi.
AMERİKAN SİLAHLARI AÇIKLAMASINA KREMLİN'DEN YANIT
Öte yandan Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma girişimlerinden haberdar olduğunu bildirdi.
ABD'li yetkililer dün, Reuters'a yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı Amerikan tedarikli silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları gizlice kaldırdığını, ancak bunu sadece ateş altındaki Harkov bölgesini savunmak için yaptığını söyledi.
ABD'li bir yetkili, “Başkan kısa süre önce ekibine Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanabilmesini sağlama talimatı verdi” ifadelerini kullandı.
"GİRİŞİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Peskov, bugünkü açıklamasında, "Bu özel karar hakkında bizim bildiğimiz bir şey yok. Bildiğimiz şey genel olarak, ABD tarafından üretilen silahlarla Rus topraklarını vurma girişimlerinin olduğudur. Bu bizim için yeterli ve ABD'nin çatışmaya ne derece dahil olduğu hakkında çok şey söylüyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, tartışmaları yorumladı.
Zelenski, “Rusya topraklarında herhangi bir silahın, Batılı türden bir silahın kullanılmasının bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi.
"RUSYA ASİMETRİK ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEK"
RIA haber ajansının, Rusya alt meclisi savunma komitesi başkanı Andrei Kartapolov'a dayandırdığı habere göre Rusya, Ukrayna'nın kendi topraklarına yönelik saldırılarına ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak asimetrik bir şekilde karşılık verecek.
Kartapolov, Biden'ın ABD silahlarıyla Rusya içinde sınırlı füze saldırılarına izin verme kararının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu etkilemeyeceğini söyledi.
ALMANYA "KULLANABİLİR" DEDİ
Tartışmalara dair bir diğer açıklama da Almanya'dan geldi.
Almanya hükümet sözcüsü, Ukrayna'nın Harkov'u çevreleyen sınır bölgesinde Rus saldırılarına karşı kendini savunmak için uluslararası hukuka uygun olarak Almanya dahil Batılı ülkeler tarafından sağlanan silahları kullanabileceğini söyledi.
İTALYA İZİN VERMEYECEK
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Prag'da bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Roma'nın Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya topraklarında kullanılmasına anayasal olarak izin vermeyeceğini ifade etti.
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