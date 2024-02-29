Batılı ülkeler arasında Rusya çatlağı: 300 milyar euroya ne olacak?

G20 maliye bakanları aralarındaki jeopolitik anlaşmazlıkları bir kenara bırakmaya çalışarak küresel ekonominin önündeki zorlukları görüşmeye başlarken, Batı ülkeleri dondurulan Rus varlıklarının nasıl kullanılacağı konusunda fikir ayrılığına düştü.



Sao Paulo'daki iki günlük G20 toplantısına ev sahipliği yapan Brezilyalı yetkililer, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi sorunlarla başedebilmek için görüşmelerin ekonomik işbirliğine odaklanmasını isterken; Ukrayna'daki ve Gazze'deki savaşlardan doğrudan bahsedilmediği ortak bir bildiri önerdi.



Ancak yakın müttefiklerin bile dondurulan Rus varlıklarının nasıl kullanılacağı konusunda fikir ayrılığına düşmesiyle jeopolitik meseleler açığa çıktı.



AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya ait 300 milyar euro büyüklükte varlığı dondurmuştu.

FİKİR AYRILIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Dün bir araya gelen G20 bakanlarının dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanı için kullanılıp kullanmayacağı konusunda görüşmeye başlamasının ardından söz konusu fikir ayrılıkları ortaya çıktı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, teminat olarak veya el koyma yoluyla Rus varlıklarından gelir elde etmenin uluslararası hukukta güçlü bir zemini olduğuna inandığını söyledi.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire uluslararası hukukta Rusya'nın varlıklarına el konulması için yeterli dayanağın bulunmadığını savundu ve böyle bir karar alınabilmesi için G20 üyelerinin ve diğer ülkelerin onay vermesi gerektiğini açıkladı.

ALMANYA'DAN UKRAYNA ŞARTI



Brezilya'nın Sao Paulo'daki G20 finans koordinatörü Tatiana Rosito, G20 bildirisinin ekonomik kısmına yönelik görüşmelerin "çok olumlu" bir atmosferde başarıyla tamamlandığını söyledi.



Taslak bildiride yalnızca bölgesel çatışmalara atıf yapılmıştı. Bildiride G20 finans yetkililerinin küresel ekonominin "birçok bölgedeki çatışmalar", jeoekonomik gerilimler ve eşitsizlikler dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğini açıklayabilecekleri belirtilmişti.



Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, G20 bildirisini sadece, Ukrayna'daki savaş gibi jeopolitik konulara yer verilmesi durumunda kabul edeceğini belirtti.