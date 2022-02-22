Batılı ülkelerden Rusya'ya yaptırımlar: Bankalar ve kişiler hedef alınıyor

Son dakika haberi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırımlar Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi.

Daha sonra ABD, Japonya ve Kanada da yaptırımlar açıkladı.

BIDEN YAPTIRIMLARI AÇIKLADI



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.



Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" ifadesini kullandı.



Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadesini kullandı.



Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

ABD, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya'nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi. Biden bu adımla Moskova yönetiminin Batılı finans kuruluşları üzerinden para kazanamayacağını ifade etti.

PUTİN'İN ÇEVRESİNE DE BASKI



Yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydeden Biden, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi.



Biden'ın konuşmasından sonra ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlara ilişkin detayları açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı kaydedildi.

ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 YAPTIRIMI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Rusya'nın yıllık gelirinin yüzde 60'yı hidrokarbon ürünlerinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisinin üçte birini oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.

Almanya'nın bu kararı ABD yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Washington başından beri Kuzey Akım 2'ye karşı çıkıyordu. Rus doğalgazı seçeneği tükenirse Avrupa, ABD'den gelen enerji hattına daha çok ihtiyaç duyacak.

AB, RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararı destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Duma'nın 351 üyesi ve Donbas'ta işgaline destek veren 27 kişi hedef alındı.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.



Borrell, Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi. Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya'nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin'e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi.

İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.



Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.



Rusya'ya yönelik söz konusu yaptırımların ilk aşama olduğuna ve büyük ölçekli işgal durumunda "daha fazla yaptırım" uygulayabileceklerini belirten Johnson, "Uzun süreli bir kriz için kendimizi hazırlamalıyız" dedi.



Johnson, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın daha fazla askeri yardım talebinde bulunduğunu aktardı.



İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceğini söyleyen Johnson, daha fazla yardım talebini de dikkate alacağını kaydetti.

DİĞER ÜLKELERİN YAPTIRIMLARI



Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Donetsk ve Luhansk'tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını açıkladı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya'nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girerken Kanada hükümeti Litvanya'ya 460 asker daha göndereceklerini söyledi.

Avustralya da Rus bankalarını hedef aldı.