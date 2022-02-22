Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 19:37 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 20:47
Son olarak ise Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'silahlı kuvvetleri sınırötesinde kullanmak' için parlamentonun onayını aldı.
Putin'in parlamentonun üst meclisine gönderdiği mektup ile doğu Ukrayna'daki isyancı bölgelere bir Rus askeri konuşlandırmasını resmileştirmek için adım attığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sınırötesi askeri izin ile ilgili yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesindeki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” derken, "Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit" derken, "Ukrayna nükleer yetkinliğini kısa sürede artırabilir" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.
TASS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin, "Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna hariç" açıklamasında bulundu.
Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Federal Meclisi ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.
Bununla birlikte, RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın henüz doğu Ukrayna'da askeri üsler kurmasının gündemde olmadığını, ancak iki anlaşma taslağının bunu yapmasına izin vereceğini söyledi. Rudenko, ayrıca "Rusya, gerekirse harekete geçmeye hazır" dedi.
Rudenko, milletvekillerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü bağımsız olarak tanıdığı Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesiyle dostluk anlaşmalarını tartışıp oylamaya hazırlanırken bu yorumu yaptı.
Rusya Dışişleri bakanlığı, aynı zamanda diğer ülkere Donetsk ve Luhansk'ı tanıma çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.
Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.
Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.
İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.
Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.
Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek, "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.
Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, "Putin'in Luhansk ve Donetsk’i tanıması Rusya Fedarasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Ancak, savaş olacağını düşünmüyorum. Yaptırımlar, Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli” dedi.
Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım açıklamalarının ardından, "Rus yaptırımlara alışkın. Bunu bekliyorduk. Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok" dedi.
Putin ise Rusya'nın küresel piyasaya kesintisiz olarak doğalgaz sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı, Doha'daki enerji konferansına bir mektup gönderdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyaya, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığı bildirildi.
Rusya'nın bu hareketiyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri olan Birleşmiş Milletler anlaşmalarına açıkça karşı çıktığı aktarılan açıklamada, bu ülkenin, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekildi.
Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının hiçbir hukuki sonucu olmayacağı belirtilerek, Ukrayna'nın şu anda silahlı çatışmanın yayılmasını önlemek için tüm diplomasi araçlarını kullandığı kaydedildi.
Rusya Federasyonu'nun bundan sonraki kararları ve hamlelerinin büyük ölçüde gelişmelere verilen küresel tepkilere bağlı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda, daha fazla gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğuna dair açık sinyal göndermek için Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanmasında ısrar ediyoruz" denildi.
Diğer taraftan,i Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi. Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.
Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:
"Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim."
Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün gece imzaladı.
Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi.
Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.
Törende Rusya ile ayrılıkçıların yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.
Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.
Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.
Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.
Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.
15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.
Putin, Donetsk ve Luhansk'ta askerlere barış koruma operasyonu emir verdiğini söyledi.
Vladimir Putin, küresel piyasalara doğalgaz tedarikinin süreceğini sözlerine ekledi.