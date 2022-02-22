Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı

Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından bölgeden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın üst parlamentosu ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı. Putin ise son olarak, 'silahlı kuvvetleri yurtdışında kullanmak' için parlamentonun onayını aldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 19:37 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 20:47

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 1

PUTİN ASKERİ ONAY ALDI

Son olarak ise Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'silahlı kuvvetleri sınırötesinde kullanmak' için parlamentonun onayını aldı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 2

Putin'in parlamentonun üst meclisine gönderdiği mektup ile doğu Ukrayna'daki isyancı bölgelere bir Rus askeri konuşlandırmasını resmileştirmek için adım attığı belirtildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 3

Devlet Başkanı Vladimir Putin sınırötesi askeri izin ile ilgili yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesindeki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” derken, "Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 4

Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit" derken, "Ukrayna nükleer yetkinliğini kısa sürede artırabilir" diye konuştu.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 5

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 6

TASS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin, "Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna hariç" açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Federal Meclisi ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 7

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 8

Bununla birlikte, RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın henüz doğu Ukrayna'da askeri üsler kurmasının gündemde olmadığını, ancak iki anlaşma taslağının bunu yapmasına izin vereceğini söyledi. Rudenko, ayrıca "Rusya, gerekirse harekete geçmeye hazır" dedi. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 9

DÜNYAYA AYRILIKÇI BÖLGELERİ TANIMA ÇAĞRISI

Rudenko, milletvekillerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü bağımsız olarak tanıdığı Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesiyle dostluk anlaşmalarını tartışıp oylamaya hazırlanırken bu yorumu yaptı.

Rusya Dışişleri bakanlığı, aynı zamanda diğer ülkere Donetsk ve Luhansk'ı tanıma çağrısında bulundu. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 10

AVRUPA'DAN İLK SOMUT YAPTIRIM

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi. 

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 11

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 12

İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASI VE 3 KİŞİYE YAPTIRIM

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek,  "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 13

ZELENSKİY: SAVAŞ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, "Putin'in Luhansk ve Donetsk’i tanıması Rusya Fedarasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Ancak, savaş olacağını düşünmüyorum. Yaptırımlar, Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli” dedi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 14

LAVROV: UKRAYNA'NIN EGEMENLİK HAKKI YOK

Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım açıklamalarının ardından, "Rus yaptırımlara alışkın. Bunu bekliyorduk. Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok" dedi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 15

PUTİN: DOĞALGAZ SEVKİYATI KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDECEK

Putin ise Rusya'nın küresel piyasaya kesintisiz olarak doğalgaz sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı, Doha'daki enerji konferansına bir mektup gönderdi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 16

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA YATIRIM UYGULANMA ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyaya, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 17

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığı bildirildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 18

Rusya'nın bu hareketiyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri olan Birleşmiş Milletler anlaşmalarına açıkça karşı çıktığı aktarılan açıklamada, bu ülkenin, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 19

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının hiçbir hukuki sonucu olmayacağı belirtilerek, Ukrayna'nın şu anda silahlı çatışmanın yayılmasını önlemek için tüm diplomasi araçlarını kullandığı kaydedildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 20

Rusya Federasyonu'nun bundan sonraki kararları ve hamlelerinin büyük ölçüde gelişmelere verilen küresel tepkilere bağlı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda, daha fazla gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğuna dair açık sinyal göndermek için Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanmasında ısrar ediyoruz" denildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 21

AB, BUGÜN RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM KARARINI KABUL EDECEK

Diğer taraftan,i Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 22

Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi. Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 23

BORRELL: RUSYA'YA YAPTIRIM PAKETİ HAZIR

Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:

"Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim."

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 24

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün gece  imzaladı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 25

"ÇOK GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 26

Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 27

Törende Rusya ile ayrılıkçıların yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 28

RUS ORDUSUNA TALİMAT

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 29

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 30

Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 31

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 32

Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 33

NE OLMUŞTU?

15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 34

PUTİN'DEN BARIŞ KORUMA OPERASYONU EMRİ

Putin, Donetsk ve Luhansk'ta askerlere barış koruma operasyonu emir verdiğini söyledi.

Vladimir Putin, küresel piyasalara doğalgaz tedarikinin süreceğini sözlerine ekledi. 

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı - 35

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