Bazı kuşların "zihinsel zaman yolculuğu" yapabildiği tespit edildi

Şu sorularafazla düşünmeden yanıt vermeye çalışın: Dün öğle yemeğinde ne yedin? Yanında kim vardı? Neredeydin? Ortamı kafanda canlandırabiliyor musun?



Geçmişte yaşanan olaylardaki küçük detayları görsel olarak hatırlama yetisi, bilim insanlarının "epizodik bellek" diye adlandırdığı hafıza biçimini ortaya çıkarıyor.

AVRASYA ALAKARGALARI İNCELENDİ



Yeni bir araştırmaya göre Avrasya alakargaları da insanlar gibi bu hafıza özelliğini kullanıyor olabilir.



15 Mayıs'ta PLOS One adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmanın yazarı James Davies epizodik belleği, "Zihninizde bir şekilde yeniden yaşıyorsunuz. Bu, deneyimi oluşturan detayları da içeriyor: Sesler, görüntüler ve hatta düşüncelerinizle ruh haliniz" diye tanımladı.

HAYVANLARDA GÖRSEL HAFIZA SÜRECİ



Olaysal hafıza çoğu insanın dünyayı nasıl deneyimlediğinin ayrılmaz bir parçası olsa da, bilim insanları için hayvanların da bu yeteneği paylaşıp paylaşmadığını kanıtlamak çok önemli.



Bilim insanları onlarca yıldır hayvanların önceki olayları hatırlama yeteneklerini araştırmak için deneyler tasarlıyor. Güvercinler, köpekler ve mürekkep balığı gibi çeşitli canlılarda epizodik hafızaya dair kanıtlar bulundu.



Zekasıyla bilinen kargagillerin de epizodik bellek sahibi olabileceği bildirilmişti.



İNSAN HAFIZASI İLE BENZERLİK



Yeni bir yaklaşımla alakargaları inceleyen bilim insanları, insan hafızası araştırmalarına yansıması olabilecek sonuçlar buldu.



Bilim insanları "zihinsel zaman yolculuğu" diye adlandırılan hafıza yönteminin bu kuşlarda yaşanıp yaşanmadığını inceledi.



Bu süreç, hafızanıza kaydedecek kadar değerli bulmadığınız görsel bilgi parçalarını hatırlamak olarak açıklanabilir.