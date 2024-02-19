Belarus "LGBT propagandası"na karşı yasa hazırlığında

Belarus devlet haber ajansı Belta, Başsavcı Andrei Shved'in yaptığı konuşmada, "anormal ilişkileri, pedofiliyi ve çocuk sahibi olmayı gönüllü olarak reddetmeyi" teşvik etmek için idari sorumluluk tesis eden bir yasa tasarısının hazırlandığını söylediğini aktardı.
Başsavcı Andrei Shved milletvekillerine yaptığı konuşmasında yasa taslağının onay sürecinden geçtiğini söyledi.
Eşcinsel karşıtı bir propaganda yasası 2013'ten bu yana komşu Rusya'da yürürlükte.
Yasa eşcinsellerin davranışlarının veya yaşam tarzlarının kamuya açık olarak ifade edilmesini fiilen yasaklıyor.
KARAR RUSYA'NIN ARDINDAN GELDİ
Geçtiğimiz Aralık ayında Rusya Yüksek Mahkemesi, "uluslararası LGBT hareketi" olarak adlandırdığı hareketi aşırılıkçı bir örgüt olarak nitelendirerek yasaklamıştı.
Belarus'ta eşcinsellik 1994 yılında suç olmaktan çıkarıldı, ancak ülke eşcinsel evlilikleri tanımıyor ve yetkililer LGBT onur yürüyüşlerine baskı yapıyor.
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko , geçen yıl politikacılara yaptığı bir konuşmada eşcinsel erkekleri "sapık" ve "en büyük iğrençlik" olarak nitelendirerek LGBT bireylerle açıkça alay etmişti.
Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sadık müttefiklerinden biri.
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