Belarus "LGBT propagandası"na karşı yasa hazırlığında

KARAR RUSYA'NIN ARDINDAN GELDİ



Geçtiğimiz Aralık ayında Rusya Yüksek Mahkemesi, "uluslararası LGBT hareketi" olarak adlandırdığı hareketi aşırılıkçı bir örgüt olarak nitelendirerek yasaklamıştı.



Belarus'ta eşcinsellik 1994 yılında suç olmaktan çıkarıldı, ancak ülke eşcinsel evlilikleri tanımıyor ve yetkililer LGBT onur yürüyüşlerine baskı yapıyor.



Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko , geçen yıl politikacılara yaptığı bir konuşmada eşcinsel erkekleri "sapık" ve "en büyük iğrençlik" olarak nitelendirerek LGBT bireylerle açıkça alay etmişti.



Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sadık müttefiklerinden biri.

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