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Belarus ordusunda "savaşa hazırlık" denetimi başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin "savaşa hazır olup olmadığına ilişkin kapsamlı bir denetime" başladığını açıkladı.

Belarus ordusunda "savaşa hazırlık" denetimi başladı
Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko

, hazırlığına yönelik denetime başladığını duyurdu.

Belarus Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin "savaşa hazır olup olmadığına ilişkin kapsamlı bir denetime" başladığını açıkladı.

Bakanlık, tatbikatın, askeri teçhizatın hareketinin yanı sıra personelin canlı ateşle eğitilmesini de içereceğini bildirdi.

Belarus, 'nın sıkı müttefiklerinden biri.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haziran ayında, ülkesinin Belarus'a taktik nükleer silahları yerleştirdiğini açıklamıştı.

Moskova'ya karşı ayaklanan Wagner'in isyanını durdurmak için Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko arabulucu olmuştu.

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