Ukrayna başkomutanı: Cephe hattındaki durum kötüleşti

Ukrayna'nın başkomutanı Oleksandr Sırski, Rusya ile cephe hattındaki durumun geçen hafta “daha da kötüleştiğini" duyurdu. Sırski, cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiğini, Rus güçlerinin bazı yönlerde “taktik başarılar” elde ettiğini söyledi.

Ukrayna başkomutanı: Cephe hattındaki durum kötüleşti

'nın başkomutanı Oleksandr Sırski, ile cephe hattındaki durumun geçen hafta “daha da kötüleştiğini” açıkladı.

Sırski, “Cephedeki durum daha da kötüleşti. Stratejik inisiyatifi ele geçirmeye ve cephe hattını yarmaya çalışan düşman, ana çabalarını çeşitli yönlerde yoğunlaştırarak güç ve araçlarda önemli bir avantaj yarattı” dedi.

Moskova'nın tüm cephe hattı boyunca aktif olarak saldırılar düzenlediğini ifade eden Sırski, Rus güçlerinin bazı yönlerde “taktik başarılar” elde ettiğini söyledi.

Sırski ayrıca cephe hattı boyunca ve Rus güçleri arasındaki pozisyonların gün içinde birkaç kez değiştiğini ve bunun da “durumun belirsiz bir şekilde anlaşılmasına” yol açtığını belirtti.

Geçtiğimiz haftaki durumu da değerlendiren Sırski, cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Rus güçlerinin “taktiksel başarılar” elde ederken, Ukrayna güçlerinin de bazı bölgelerde pozisyonlarını geliştirebildiğini ifade etti.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Klishchiivka köyünü kontrol altına almaya çalıştığını belirten Ukraynalı komutan, cephe hattındaki en zor durumun Pokrovsk ve Kurakhove yerleşimleri yönünde olduğunu bildirdi.

Ukrayna güçlerinin Synkivka ve Serebryansky ormanı yakınlarındaki taktik pozisyonlarını geliştirmeyi başardığını da sözlerine ekleyen Sırski, “Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimleri, savunmacılarımızın hayatlarını ve sağlıklarını koruyarak Berdychi, Semenivka ve Novomykhailivka'nın batısındaki yeni sınırlara hareket etti” dedi. 

Sırski, “Aynı zamanda, Harkiv yönünde düşman birliklerinin sayısındaki artışı ve yeniden gruplaşmasını izliyoruz” diye ekledi.

ABD'den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...