Ukrayna'nın başkomutanı Oleksandr Sırski, Rusya ile cephe hattındaki durumun geçen hafta “daha da kötüleştiğini” açıkladı.



Sırski, “Cephedeki durum daha da kötüleşti. Stratejik inisiyatifi ele geçirmeye ve cephe hattını yarmaya çalışan düşman, ana çabalarını çeşitli yönlerde yoğunlaştırarak güç ve araçlarda önemli bir avantaj yarattı” dedi.



Moskova'nın tüm cephe hattı boyunca aktif olarak saldırılar düzenlediğini ifade eden Sırski, Rus güçlerinin bazı yönlerde “taktik başarılar” elde ettiğini söyledi.



Sırski ayrıca cephe hattı boyunca Ukrayna ve Rus güçleri arasındaki pozisyonların gün içinde birkaç kez değiştiğini ve bunun da “durumun belirsiz bir şekilde anlaşılmasına” yol açtığını belirtti.



Geçtiğimiz haftaki durumu da değerlendiren Sırski, cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Rus güçlerinin “taktiksel başarılar” elde ederken, Ukrayna güçlerinin de bazı bölgelerde pozisyonlarını geliştirebildiğini ifade etti.



Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Klishchiivka köyünü kontrol altına almaya çalıştığını belirten Ukraynalı komutan, cephe hattındaki en zor durumun Pokrovsk ve Kurakhove yerleşimleri yönünde olduğunu bildirdi.

Ukrayna güçlerinin Synkivka ve Serebryansky ormanı yakınlarındaki taktik pozisyonlarını geliştirmeyi başardığını da sözlerine ekleyen Sırski, “Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimleri, savunmacılarımızın hayatlarını ve sağlıklarını koruyarak Berdychi, Semenivka ve Novomykhailivka'nın batısındaki yeni sınırlara hareket etti” dedi.



Sırski, “Aynı zamanda, Harkiv yönünde düşman birliklerinin sayısındaki artışı ve yeniden gruplaşmasını izliyoruz” diye ekledi.

