Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.



Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.



Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.