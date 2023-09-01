Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya’ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, ’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

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