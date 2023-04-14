Belarus'tan Batı'ya tehdit: Stratejik nükleer silah ediniriz

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Brest şehrindeki askeri poligonda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Budapeşte Memorandumu ile Belarus’un gönüllü olarak nükleer silahlardan vazgeçen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Hrenin, ekonomik baskı da dahil olmak üzere Belarus’a baskı yapılmayacağına dair garantiler verildiğini söyledi.



Hrenin, “Şimdi ne görüyoruz? Bütün bunlar, onu kullanan az sayıda devletin çıkarları için yapıldı. Dünya liderliği için mücadele ediyorlar ve bu memorandumu umursamıyorlar.” ifadesini kullandı.



SAVAŞA YÖNELİK HAZIRLIKLARIN GÖSTERGELERİ

NATO ülkelerinin Ekim 2022'de nükleer tatbikat yaptığını ve kimsenin buna yorum yapmadığını belirten Hrenin, üstelik Varşova’nın da topraklarına ABD’nin nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurduğunu anımsattı.



Hrenin, Kiev’in de Rusya topraklarına önleyici saldırılar yapılması gerektiğini açıkladığını dile getirerek, bunun dışında İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu silah göndermeye hazır olduğuna dikkat çekti.

