Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli toz madde içeren mektuplar gönderildi

Son dakika haberi! Moskova ve Helsinki arasındaki ilişkiler, Finlandiya'nın 4 Nisan'da NATO'ya resmen katılarak ABD liderliğindeki askeri ittifakın 31. üyesi olmasından bu yana belirgin bir şekilde kötüleşti.



Rusya ile uzun bir kara sınırını paylaşan Finlandiya'nın Moskova'daki büyükelçiliğinin, biri toz madde içeren üç mektup aldığını açıkladı.

Zarflarda elçilik çalışanlarının isimleri yer alıyordu. Polis olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Bilinmeyen beyaz toz madde ise incelemeye gönderildi.