Belçika'da bomba paniği: Adalet sarayı tahliye edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Adalet Sarayı, bomba ihbar sonucu tahliye edildi.

Belçika'da bomba paniği: Adalet sarayı tahliye edildi

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşların merkezi ve aynı zamanda 'nın başkenti Brüksel’de yerel saatle 14.50'de yapılan bomba ihbarı nedeniyle tarihi Adalet Sarayı boşaltıldı.

Yerel saatle 15.00'te polisin kalabalık bir ekiple geldiği Adalet Sarayı’nın ana binasında patlayıcı konusunda eğitimli köpeklerle bomba araması yapıldı.

Aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmamasının ardından Adalet Sarayı’nda görevli personel ve vatandaşlar yeniden binaya girişine izin verildi.

Bomba ihbarını kimin yaptığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

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