En fazla milyardere ev sahipliği yapan şehirler açıklandı

ABD'li Forbes dergisi, dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan şehirleri açıkladı.



Listeye göre, toplam serveti 3 trilyon dolar olan milyarderlerin yaklaşık dörtte biri, altı ülkedeki on şehirde yaşıyor.



Geçen yıla göre 9 milyarderi daha listeye katan New York 110 kişiyle 'milyarder başkenti' statüsünü koruyor.



Şehrin en zengin iki sakini olan medya patronu ve eski belediye başkanı Michael Bloomberg ile Koch Industries'in varisi Julia Koch, milyarder servetinin dörtte birini oluşturuyor.



İkinci ve üçüncü sırayı 74 milyarderle Moskova ve Hong Kong paylaşıyor



Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı devam ederken, Moskova'daki ultra zenginler toplamda 50 milyar dolar daha kazanmış durumda.



Dördüncü sırada 69 milyarderle Hindistan'ın Mumbai kenti yer alıyor. Şehir, 116 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani'ye ev sahipliği yapıyor.



Beşinci sırada 63 milyerderle Çin'in başkenti Pekin var... Pekin, 2021'de listenin zirvesinde kaldığı süreden bu yana 32 milyarder kaybetti.



Altıncı sırada 62 milyarderle İngiltere'nin başkenti Londra, 7.sırada 54 milyarderle Çin'den Şangay, 8.sırada 53 milyarderle ABD'den Los Angeles, 9.sırada 52 milyarderle Singapur,, 10.sırada ise 50 milyarderle ABD'den San Francisco yer alıyor