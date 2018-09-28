Belçika'da Nisan 2019'dan itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması zorunlu hale gelecek.
Belçika'da Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre, uygulamayla sahte belge kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ülkedeki Gizlilik Komisyonunun eleştirilerine rağmen Belçika federal hükümeti kararından geri adım atmayarak, gelecek yıl nisan ayından itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı.
Gizlilik Komisyonunun tavsiyesinde kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması "gizlilik haklarının ihlali olarak" nitelendirilmişti.
Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
Anadolu AjansıDünya
Belçika'da artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda Nisan 2019'dan itibaren kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması başlatılacak.
Belçika'da Nisan 2019'dan itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması zorunlu hale gelecek.