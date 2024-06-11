Berlin'de Ukrayna konferansı: Zelenski milyonlarca avroluk anlaşmalar bekliyor

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile Berlin'de bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için "mümkün olan her şeyi yapma" çağrısında bulundu. Zelenki de "Rusya'yı durdurmanın çözümünün" hava savunmasında olduğunu söyledi.

Berlin'de Ukrayna konferansı: Zelenski milyonlarca avroluk anlaşmalar bekliyor

Başbakanı Olaf Scholz, müttefiklerini Ukrayna'ya yardımı artırmak için askeri yardımları artırmaya çağırdı.

Şansölye, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile başkent Berlin'de bir araya geldi.

"Ukrayna Kurtarma Konferansı" için düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, Kiev'in hava savunmasının, Rus saldırıları karşısında güçlendirilmesi için çağrı yaptı.

Scholz, "Bugün burada herkese yürekten bir ricada bulumak istiyorum: Lütfen Ukrayna'nın hava savunmasını, mümkün olan her şeyle güçlendirmek için girişimimizi destekleyin" dedi.

Almanya Başbakanının ardından sözü alan Zelenski ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki temel hedeflerinden birinin enerji sistemi olduğunu söyledi.

Ukrayna enerki sektörünü yeniden inşa etmek ve istihdam yaratmak için yatırım ile kredi çağrısı yapan Zelenski, "Ukrayna'nın bu yıl bir GW, önümüzdeki yıllarda 4 GW enerji kapasitesi için net bir planı var" diye ekledi.

Zelenski ayrıca Kiev'in, bugünkü konferansta, askeri güçlendirme ve enerji alanında, milyonlarca avroluk anlaşma sağlamayı beklediğini ifade ederek, "Rusya'yı durdurmak için çözüm hava savunması" dedi.

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