Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğü iddiaları ardından açıklama geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Suriye Devlet Başkanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar ardından Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğü iddiaları ardından açıklama geldi
Foto: Reuters

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Vefat haberlerine Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, Baas Partisi'nin açıklamasında, "asılsız haberlerin dolaşıma girdiği" belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği" uyarısı yer aldı. Esma Esad, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğü iddiaları ardından açıklama geldi - 1

ESMA ESAD KİMDİR?

1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı 'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.

DÜNYA HABERLERİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: "Müzakere teklifimiz hala geçerli"

ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: "Müzakere teklifimiz hala geçerli"

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

"ABD'de ateşkes teklifine sıcak bakmayacak kişiler olabilir"

"ABD'de ateşkes teklifine sıcak bakmayacak kişiler olabilir"

Asker sıkıntısı çeken Avustralya orduyu vatandaş olmayanlara açıyor

Asker sıkıntısı çeken Avustralya orduyu vatandaş olmayanlara açıyor

Bakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han ile görüştü

Bakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han ile görüştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...