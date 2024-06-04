Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğü iddiaları ardından açıklama geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Vefat haberlerine Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi.



Al Arabiya'da yer alan habere göre, Baas Partisi'nin açıklamasında, "asılsız haberlerin dolaşıma girdiği" belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği" uyarısı yer aldı. Esma Esad, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.