Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğü iddiaları ardından açıklama geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Vefat haberlerine Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi.
Al Arabiya'da yer alan habere göre, Baas Partisi'nin açıklamasında, "asılsız haberlerin dolaşıma girdiği" belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği" uyarısı yer aldı. Esma Esad, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.
ESMA ESAD KİMDİR?
1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.
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