Biden, 1,2 milyar dolarlık öğrenci kredisini sildi

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece yaptığı açıklamada, kredi affını genişletme vaadi kapsamında kriterlere uygun olan yaklaşık 153,000 kişinin 1.2 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu iptal ettiklerini duyurdu.



Biden 430 milyar dolarlık öğrenci kredisi borcunu iptal etmeye yönelik daha geniş kapsamlı planının geçen yılın Haziran ayında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından engellenmesinin ardından borçların hafifletilmesi için başka yollar bulma sözü vermişti.



Biden'ın Kasım ayında yeniden seçilebilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu sol eğilimli ilerici ve genç seçmenler, öğrenci kredilerinin geniş ölçekte affedilmesini istiyorlar. Cumhuriyetçiler ise buna karşı çıkıyorlar.



Seçim kampanyası için bağış toplamaya odaklanan Biden Kaliforniya gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Üniversite diploması daha iyi bir yaşam için bir bilet olsa da, bu bilet çok pahalı" dedi.



Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, ABD yönetimi şu ana kadar yaklaşık 3.9 milyon kişinin 138 milyar dolar tutarındaki öğrenci borcunu iptal etti.



Son açıklanan program, Saving on a Valuable Education (SAVE) olarak bilinen bir geri ödeme programına kayıtlı kişiler için geçerli olacak ve 12,000 dolar veya daha az borç almış olan ve bu borcu en az 10 yıldır geri ödeyenleri kapsayacak.

Biden'den Putin'e: Çılgın bir o... çocuğu Haberi Görüntüle