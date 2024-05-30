Biden Fransa'ya gidiyor: Macron'la görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile 8 Haziran'da bir araya gelecek.

Biden'ın Fransa'ya yapacağı ilk devlet ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek görüşmeye eşi Jill Biden da katılacak.

Görüşme, Biden'ın 6 Haziran'da Normandiya Çıkarmasının 80. yıldönümü anma törenlerine katılmasının ardından gerçekleşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ile Başkan Joe Biden'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya'ya yapılan çıkarmanın 80. yıldönümünü anmak üzere 5-9 Haziran tarihleri arasında Normandiya ve Paris'e gideceği doğrulandı.



Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna'ya devam eden desteklerinin yanı sıra ekonomi, uzay ve nükleer konularda iki taraflı işbirliğini güçlendirme yollarını ele alacakları belirtildi.

