Biden: Netayahu'nun savaşa olan yaklaşımına katılmıyorum

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyolca yayın yapan televizyon kanalı Univision'a röportaj verdi.



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasında "hata" yaptığını söyledi. "Savaşa olan yaklaşımına katılmıyorum" dedi. Biden, İsrail'e ateşkesi kabul etmesi için çağrı yaptığını ve Gazze'ye yönelik insani yardımları engellemenin "hiçbir mazereti" olmadığını belirtti.

YARDIMLAR DERHAL YAPILMALI

Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'ın, gıda yardımlarını Gazze'ye taşımaya hazır olduğunu da açıkladı.

Yardımların artık derhal yapılması gerektiğini söyledi. Washington yönetimi, Gazze'ye yardımların artırılması ve ateşkesin sağlanması için İsrail'e yönelik baskıları artırmış durumda.

