Biden, Nevada'da ön seçimi kazandı

ABD'de 2024 başkanlık yarışı için Demokrat Parti, Nevada eyaletinde ön seçim yapıldı.



NBC News'e göre Başkan Joe Biden, Nevada'daki ön seçimi açık ara farkla kazandı.



Oy pusulasında Biden'ın rakibi 2020 Demokrat adayı Marianne Williamson oldu.



Nevada, 36 Demokrat delegesini nihai oy sonuçları ile orantılı olarak dağıtacak. Demokrat adayların adaylığı garantilemek için 1.968 delegeye ihtiyacı var.



Önce seçim takviminde bir sonraki durak 117 Demokrat delege için yarışılacak olan Michigan bulunuyor.



Biden, ilk resmi ön seçim zaferini Güney Carolina'da elde etmişti. Biden, Dean Phillips ve Marianne Williamson'a karşı oyların yüzde 96,2'sini almıştı.



