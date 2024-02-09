Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlayacak

İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ciddi şekilde eleştirilen Joe Biden, bölgenin önemli liderlerinden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 12 Şubat'ta Washington'da konuk edecek.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile 2. Abdullah, Gazze'deki son durumu ele alacak ve sivil kayıpların azaltılması konusunda neler yapılabileceğini görüşecek.



Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması ve iki devletli çözüm de dahil olmak üzere İsrail-Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunabilmesi başlıkları da iki liderin ajandasında olacak.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarından bu yana 5 kez Orta Doğu turuna çıkmış ancak bu temasları sonucunda Gazze'deki insani durumun düzeltilebilmesine yönelik herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı.

