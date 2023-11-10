Biden ve Cinping yüz yüze görüşecek

Biden'ın görüşmeyi "sürprizlerden kaçınmak ve Amerikan politikasını Pekin'e açıklamak için" kullanacağı belirtildi.



Washington-Pekin hattında gerilim sene başında "Casus balon" krizi sebebiyle tırmanmıştı.



ABD Başkanı Biden ise haziran ayında Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyareti esnasında Şi Cinping için "diktatör" ifadesini kullanmıştı.