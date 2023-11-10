Biden ve Cinping yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta Çin lideri Şi Cinping ile görüşecek. Görüşme, Asya-Pasifik Ekonomi İşbirliği zirvesinin yapılacağı San Fransisko'da yapılacak.

Biden ve Cinping yüz yüze görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve Şi'nin 15 Kasımda görüşeceği belirtildi. İki liderin "yeni iletişim kanalları açılmasına çalışacakları" vurgulandı.

Son olarak Kasım 2022'de Bali'de görüşen Biden ve Şi'nin - ilişkilerine istikrar kazandırmaya çalışacakları belirtiliyor.

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Biden'ın görüşmeyi "sürprizlerden kaçınmak ve Amerikan politikasını Pekin'e açıklamak için" kullanacağı belirtildi.

Washington-Pekin hattında gerilim sene başında "Casus balon" krizi sebebiyle tırmanmıştı.

ABD Başkanı Biden ise haziran ayında Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyareti esnasında Şi Cinping için "diktatör" ifadesini kullanmıştı.

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