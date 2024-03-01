Biden ve Trump'tan aynı gün Teksas ziyareti: Seçimler öncesi sınır güvenliği yarışı

Öte yandan sınırın bir başka noktasında Teksas Valisi Greg Abbott ile bir araya gelen ve sıfır noktasında incelemelerde bulunan Trump, düzensiz göçmenlerin ABD'ye çok rahat girebildiğini savunarak, "Bu Joe Biden'ın neden olduğu bir işgal." yorumunu yaptı.



Teksas'ın Eagle Pass kentindeki temasları sırasında sık sık "başkan olması halinde sınırları güvenli hale getireceğini" ifade eden Trump, Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi. Texas Valisi Abbott'ın sınıra yerleştirdiği dikenli tellerin olduğu bölgeye de giden Trump, "Bu savaş gibi bir şey." dedi.



Cumhuriyetçi kampanya ekibince yapılan açıklamada da Biden'ın ziyaretinin, daha önceden duyurulan Trump'ın ziyaretiyle aynı güne denk getirilmesinin "samimiyetsiz girişim" olduğu belirtilmişti.



Biden ve Trump'ın, Teksas'ta aynı güne denk gelen ziyaretlerinin, 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte, "Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı" şeklinde yorumlanıyor.