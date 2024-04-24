Biden, yine "soykırım" dedi, Dışişleri sert tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımladı. Beyaz Saray’dan paylaşılan açıklamanın başında bir kez soykırım ifadesine yer verildi.

Açıklamanın ilk cümlesinde soykırım ifadesi, "Ermeni soykırımı - sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz" cümlesiyle aktarıldı.

Açıklamada Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket” (Medz Yeghern) ifadesi de yer aldı.

DIŞİŞLERİ: AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Dışişleri Bakanlığı, ABD’den gelen açıklamayı reddettiklerini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçtiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

