Biden'dan "Bankacılık sistemi güvende" mesajı

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Dünyada küresel ekonomik kriz endişesi yaşanıyor. Amerika'nın 16'ncı büyük bankası olan Silikon Vadisi'ne kayyum atandı. Onu bir başka banka takip etti. İki bankanın iflası sonrası 2008 krizinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak edilirken ABD Başkanı Joe Biden'dan bankacılık sisteminin güvende olduğuna dair bir açıklama geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

ABD Başkanı, insanların bankalara akın etmesine gerek olmadığını vurgulayarak Kongre'den ve regülatörlerden, banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğini söyledi, "Ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.