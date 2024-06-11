Biden'dan garip hareket: Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir süre "dondu" kaldı.
Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.
İŞTE O ANLAR:
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