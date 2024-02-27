Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi.

Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Seçim çalışmaları için New York'u ziyaret eden Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, 4 Mart'ı işaret ederek, "Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabulucuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.