Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" dedi.

Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi.

Açıklama Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Seçim çalışmaları için New York'u ziyaret eden Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, 4 Mart'ı işaret ederek, "Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabulucuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

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