Biden'dan İsrail'e bir milyar dolar değerinde silah desteği

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e bir milyar dolar değerinde silah sağlamayı planlıyor.



ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin İsrail'e tank mühimmatı, askeri araçlar ve havan mermileri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni silah anlaşması yapmayı düşündüğünü söyledi.



Son zamanlarda Gazze'deki savaşta Amerikan yapımı silahların kullanımı yoğun olarak inceleniyor.

EN BÜYÜK TESLİMATLARDAN BİRİ



Şu anda Kongre'de bulunan askeri yardım anlaşmasına ek olarak önerilen silah transferleri, 7 Ekim'den beri İsrail'e yapılan en büyük silah transferleri arasında yer alacak.



ABD'li yetkililer, söz konusu anlaşmaların 700 milyon dolarlık 120 mm tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araç ve 100 milyon dolardan az miktardaki 120 mm havan mermisi transferini içerdiğini söyledi.

Mevzubahis silah desteği ancak Kongre üyelerinin onayı ile sağlanabilecek. Onaylanması halinde teslimat aylar hatta yıllarca sürebilir.

"TÜKENEN STOKLAR YENİLENECEK"



ABD, kısmen İsrail'in uzun vadeli savunmasını desteklemek için İsrail'e genellikle Amerikan hükümetinin finansmanıyla ödenen silahlar teslim ettiğini açıkladı.

Bu durumda, yeni tank ve havan mermileri, İsrail'in Gazze'de altı ayı aşkın süredir devam ettirdiği savaş sırasında tükenen stoklarını yenilemek için kullanılabilir.



ABD, savaşın başlamasından bu yana İsrail'e daha önce Kongre tarafından onaylanan 23 milyar dolar değerindeki silah transferi kapsamında on binlerce bomba, tank ve topçu mühimmatı, hassas silahlar ve hava savunma ekipmanı gönderdi.

