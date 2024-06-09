Biden'dan operasyon açıklaması: Rehinelerin kurtarılmasını memnuniyetle karşılıyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında gittiği Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.



Biden için Paris'te, Zafer Anıtı'nın önünde askeri karşılama töreni yapıldı. Törene eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de katıldı.



Joe Biden ve eşi Jill Biden, törenin ardından Macron'un daveti üzerine Elysee Sarayı'na geçti.

İki lider burada görüşme gerçekleştirdi. Biden'ın onuruna düzenlenen yemeğe katıldılar.



Ardından ikili kameralar karşısına geçti. Ortadoğu ve Ukrayna gündemine yönelik açıklamalar yaptılar. Biden, İsrail Ordusu'nun rehine kurtarma operasyonuna değindi.



Biden, "Sözlerime başlamadan önce, Başkan Macron'un, İsrail'de rehinelerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını memnuniyetle karşılayan yorumlarını yinelemek istiyorum. Tüm rehineler eve dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun olması çok önemli." dedi.



Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ve bütün Avrupa için bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Ukrayna'nın ve Fransa'nın yanındayız" dedi.



İkili, basın açıklamasının ardından Fransız-Amerikan İş Konseyi'ne katılmak üzere Amerikan Ticaret Odası'na geçti.



Biden, sıcak karşılamalarından dolayı Macron'a ve Fransa halkına teşekkür etti.



ABD Başkanı'nın Fransa’ya 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan ziyareti, yurt dışına yaptığı en uzun ziyaret olma niteliği taşıyor.