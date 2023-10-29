Biden'ın evinin yakınında sivil uçak alarmı: Sınırlandırılmış hava sahasına girdi

ABD'de başkanı ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Delaware'deki evi yakınındaki "sınırlandırılmış hava sahasına" bir sivil uçağın girdiğini belirtti.



Önlem amaçlı olarak uçağa, F-16 savaş uçağı ve bir MH-65 helikopter ile önleme yapıldığını aktaran Guglielmi, uçağın güvenli bir şekilde yakınlardaki havalimanına indiğini ifade etti.



Guglielmi, konuya ilişkin olarak ilgili makamlarla bir soruşturma yürüttüklerini kaydetti.