Biden'ın Fransa ziyareti başladı: 5 gün sürecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 gün sürecek Fransa ziyareti bugün başladı. Ziyaret boyunca çeşitli etkinliklere katılacak olan Biden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüşecek.

Biden'ın Fransa ziyareti başladı: 5 gün sürecek

Başkanı 9 Haziran'a kadar sürecek ziyaretine bugün başladı.

Başkan Biden, Paris-Orly Uluslararası Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı.

Biden, Fransa'da 2. Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

MACRON İLE GÖRÜŞECEK 

Bugün Normandiya'ya bağlı Colleville-sur-Mer'deki ABD mezarlığını ziyaret etmesi beklenen Biden’ın yarın Normandiya’nın Manş Denizi'ne uzanan noktası Pointe du Hoc'ta bir konuşma yapması öngörülüyor.

Biden ayrıca 8 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.

8 Haziran'da Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak.

Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.

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