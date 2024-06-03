Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı: G7 liderlerinden tam destek

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini bildirdi.

"ARKASINDA DURACAĞIZ"



G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, "G7 liderleri olarak, Başkan Biden tarafından ortaya konulan Gazze'de acil bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze genelinde dağıtılacak insani yardımların sürekli şekilde artırılmasını ve de İsrail'in güvenlik çıkarları ile Gazze'deki sivillerin güvenliğinin temin edildiği, krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı anlaşmayı tam olarak destekliyoruz ve arkasında duracağız." ifadesi kullanıldı.



Bildiride, "Hamas’ı, İsrail’in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye çağırıyoruz ve Hamas üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerden de bunu yapmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz." denildi.

BİDEN'IN GAZZE İÇİN 3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ



ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.



Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.



İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.



ARAP ÜLKELERİNDEN ARABULUCULUK ÇABALARINA DESTEK



Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Mısır, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması konusundaki arabucululuk çabalarını desteklediklerini açıkladı.



Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantının ardından ortak açıklama yapıldı. Bakanlar, "kalıcı ateşkese, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına, Gazze Şeridi'ne yardımların yeterli şekilde girişine götürecek esir takası anlaşmasına varılması" amacıyla Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına ilişkin gelişmeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu sağlamak için açıkladığı öneriyi ele aldı.



Dışişleri Bakanları, arabulucuların bu çabalarına desteklerini teyit etti.



Bakanlar, "maruz kalınan sıkıntıları sona erdirecek kalıcı bir ateşkes ve Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli yardımın ulaşmasını temin eden bir anlaşmaya varmak amacıyla ABD Başkanı'nın önerisini ciddiyetle ve olumlu şekilde ele almanın önemini vurguladı.



Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve saldırıların yol açtığı insani felaketin sona erdirilmesinin gerekliliğini ele alan Bakanlar, zorla yerinden edilenlerin kendi bölgelerine dönmesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini kaydetti.



Bakanların görüşmesinde ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre iki devletli çözümün belirli bir zaman cetveli ve bağlayıcı teminatlarla uygulanmasını kapsayan bir plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çekildi.



Bölgede güvenlik ve barışa ulaşmanın yolunun "ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun şekilde güvenlik ve barış içinde yaşamak amacıyla 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletini kapsayan iki devletli çözümün uygulanması" olduğu ifade edildi.