Bin 500 yıl önce doğum sırasında ölen eski Mısırlı annenin kalıntılarında yeni keşif

Yaşı 17'den büyük olmayan genç kadının doğum sırasında vücudundan kafası ayrılan bebeğin yanına defnedilmesi, uzmanları onun farkında olmadan ikiz bebeklere hamile olduğunu düşündürdü.



Ekip büyük ikizin kafasının vücudundan ayrılması sonucu öldüğünü, küçük olanın ise rahimden ayrılıp kaburga bölgesine çıktığını tahmin ediyor.



Kadının kalıntıları 1908'de Mısır'ın Batı Çölü'nde bulunan El Bagawat mezarlığında ortaya çıkarıldı.



Kharga Vahası ilk kez yaklaşık 50 bin yıl önce eski Mısır'ın ekonomisinde ve askeriyesinde çok önemli bir rol oynadı.



Kadının öldüğünde 14 ila 17 yaşlarında olduğuna inanılıyor. Kadın kolları yanlarında ve ayakları paçavralarla birbirine bağlanmış olarak gömüldü.



Ayrıca vücudu tamamen kurutma özelliğine sahip büyük miktarda tuzla da kaplanmıştı.



1908'E AİT SAHA NOTLARI KULLANILDI

Araştırmacılar çalışma sırasında önceki arkeologların cesedi açtığını, kollarını çıkardığını, uyluk kemiğini yumuşattığını ve karnında bir işlem yaptığını gösteren 1908 tarihli saha notlarını kullandılar.



Notlarda bacaklarının arasında kafası bedeninden ayrı, çarşaf ve tuz katmanlarıyla kaplı bir bebekten bahsediliyor.



Bilgisayarlı tomografi taramaları, mumyanın sol üst göğüs boşluğunda bulunan bir başka bebeği de tespit etti.



1908 yılında gerçekleşen ilk keşifte ilk ikizden bahsedilirken, notlarda başka bir fetüsten bahsedilmiyordu.



GÖĞÜS BOŞLUĞUNDA 2. BEBEK KEŞFEDİLDİ

Ekip bu ay International Journal of Osteoarchaeology'de yayınlanan çalışmada "Bu fetüs daha önce keşfedilmemişti." diye belirtti.



Ekip, çocukların ölüm yaşını doğum öncesi 36 ila 40 hafta arasına tarihleyerek ikiz olduklarını kanıtladı.



Orijinal saha notları ölüm nedenini belirtmiyordu ancak fotoğrafları ve BT taramalarını kullanan araştırmacılar ölüm nedeninin "doğum sırasında fetüsün kafasının sıkışması" olduğu sonucuna vardı.



Çalışmada, "Pelvik girişte bebeğe ait başın bulunması, doğumun durmuş olduğunu kesin olarak gösteriyor." deniyor.

Ekip ayrıca bunun nadir bir olay olduğunu, 10 bin canlı doğumda yalnızca 0,14 oranında gerçekleştiğini belirtti.



İkinci fetüsün göğüs boşluğuna nasıl yerleştiği henüz belli değil.



Mumyalama işlemi sırasında, o bölgedeki bağ dokuları eriyerek doğmamış bebeğin göğüs boşluğuna doğru hareket etmesine olanak tanımış olabilir.