Bir ülke daha Ukrayna'ya Patriot gönderecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Rutte, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceklerini söyledi.

Bir ülke daha Ukrayna'ya Patriot gönderecek
Ukraynalı askerler ABD’de Patriot eğitimi alacak

Ukraynalı askerler ABD’de eğitimi alacak

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 Başbakanı Mark Rutte, 'ya hava savunma sistemi desteği sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Rutte, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, ABD'nin desteklerinden ötürü Biden'a teşekkür etti.

Rutte, "Almanya ile (Ukrayna'ya) verdiğiniz Patriot hava savunma sistemleri desteğine bizim de katılma niyetimiz var" dedi.

Diğer taraftan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmelerinde, iki NATO müttefiki olarak transatlantik bağları güçlendirme ve küresel meselelerde ortak çıkarlar bağlamında hareket etmeye olan bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yapılan siyasi, askeri, ekonomik ve insani yardımların ele alındığı belirtilen açıklamada, liderlerin ayrıca Hint-Pasifik'teki işbirliği, ekonomik gelişmeler ve kritik teknolojilerin önemini masaya yatırdıkları aktarıldı.

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