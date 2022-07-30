Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.



BAE İçişleri Bakanlığının ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, 27 Temmuz'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen ülkenin doğusundaki Fuceyra, Eş-Şarika ve Ra's el-Hayme bölgelerindeki kurtarma operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.



Selden etkilenen ve barınma alanlarına alınan kişilerin yüzde 80'inin evlerine nakledildiği kaydedilen açıklamada, arama-kurtarma, suyun çekilmesi ve hayatın normal akışına dönmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, sel felaketi nedeniyle Asya ülkeleri vatandaşı 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.



Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşamını yitirenlerin hangi ülke vatandaşı olduğu hakkında bilgi verilmedi.



Ülkenin çeşitli noktalarında 27 Temmuz'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, ev ve iş yerlerinde de hasarlara yol açmıştı. BAE'nin yanı sıra Katar ve Suudi Arabistan'da da şiddetli yağışlar ve rüzgar etkili olmuştu.